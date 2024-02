Ripristinati i locali della postazione Seus-118 a Vittoria

L’ASP di Ragusa rende noto il ripristino della postazione del 118 di Vittoria, denominata “Romeo Mike 6”, presso i locali siti nello stradale per Scoglitti, che nel mese di gennaio dello scorso anno erano stati interessati da un incendio. In conseguenza dell’accaduto si era reso necessario il trasferimento del servizio di emergenza-urgenza presso l’edificio di via Giurato, a Vittoria.

Conclusi i lavori di ristrutturazione e ultimata la verifica igienico-sanitaria, con esito favorevole, da parte del S.I.A.V. (Servizio Igiene degli Ambienti di Vita), il personale del Seus-118 è rientrato alla base, completando il trasloco della mobilia e delle strumentazioni necessarie. Il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, esprime soddisfazione e ringrazia quanti si sono spesi per il raggiungimento dell’obiettivo, precisando che “in questi mesi, pur nell’indisponibilità dei locali originari, il servizio 118 è stato regolarmente garantito”.

Salva