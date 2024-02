Ast, D’Antona: “Si eviti la soppressione dei bus”

L’Azienda Siciliana Trasporti, come già abbiamo scritto nei giorni scorsi, ha comunicato al Comune di Modica, come anche a quello di Ragusa, di volere interrompere definitivamente il servizio di trasporto pubblico all’interno dei singoli comuni sin dal 1° aprile prossimo.

“Se ciò dovesse verificarsi – dice Vito D’Antona, di Sinistra Italiana – a farne le spese sarebbero le fasce più deboli della popolazione, anziani in primo luogo e quanti non sono in possesso di mezzi propri e che fanno uso del servizio pubblico di trasporto, senza contare i disagi per tanti studenti che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere quotidianamente i singoli istituti scolastici.

La vasta estensione del territorio della città di Modica, come è evidente, non potrebbe sopportare l’assenza del servizio di trasporto pubblico neanche per un giorno; si impedirebbe a tantissime persone di fruire del diritto alla mobilità”.

D’Antona invita, pertanto, l’Amministrazione Comunale ad evitare la soppressione del servizio e a garantirne la continuità oltre il 31 marzo.

“A marzo dell’anno scorso, a fronte di un problema simile, il Commissario Straordinario del Comune, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, prorogò l’affidamento del servizio all’Ast fino all’espletamento della gara e comunque per un periodo non superiore a due anni – aggiunge l’espone di SI -. Parallelamente riteniamo che sarebbe opportuno cogliere l’occasione per impostare, con il coinvolgimento del Consiglio Comunale, delle associazioni di categoria e dei sindacati, un nuovo piano della mobilità che tenga conto dello sviluppo urbanistico ed imprenditoriale della città, della necessità di più veloci collegamenti tra i quartieri e le frazioni e di possibili linee circolari nel quartiere Sacro Cuore, con l’obiettivo di ridurre le autovetture in circolazione, soprattutto nelle ore di punta e rendere il servizio pubblico veramente competitivo e conveniente rispetto all’uso delle auto private”.

