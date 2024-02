Affidamento gestione stadio comunale “Gianni Cosimo” di Vittoria

È stato siglato a Palazzo Iacono il contratto per l’affidamento in gestione del campo sportivo dello Stadio Comunale Gianni Cosimo di Vittoria al Vittoria Calcio. La società è stata designata come vincitrice del bando a evidenza pubblica emanato dal Comune di Vittoria.

“Continua proficuamente la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la società sportiva, la quale si impegna con passione verso il bene della nostra comunità. Dopo il fondamentale obiettivo di restituire lo stadio ai tifosi e alla città di Vittoria, ora ci concentriamo sulla fase gestionale che sta già producendo buoni risultati,” ha dichiarato Fabio Prelati, Consigliere Comunale e Delegato allo Sport.

“Una svolta significativa per il calcio vittoriese. Lo stadio “Gianni Cosimo” può tornare a risplendere come ai vecchi tempi. Tocca ancora alle sorti della mia amministrazione elevare alto i colori sportivi della nostra città. Così come è accaduto con la C2 nel 1978, quando il club calcio era guidato dal Dottor Vaccarello con la gestione tecnica del sig. Cosimo, e nel 2003/4 con la conquista della C1, presidente del Club Angelo Dezio e allenatore Nevio Orlandi, anni indimenticabili. Siamo motivati e determinati a perseguire grandi obiettivi. Ringrazio il Consigliere Comunale e delegato allo sport Fabio Prelati e il consigliere Marco Greco per la loro collaborazione. Ora, uniti, ci dirigiamo verso nuovi traguardi,”- ha affermato il Sindaco Francesco Aiello.

L’auspicio è che questa partnership tra l’Amministrazione comunale e il Vittoria Calcio possa portare ad ulteriori successi sportivi e contribuire al benessere della comunità vittoriese.

Salva