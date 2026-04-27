SAC. L’assemblea dei soci approva il bilancio 2025

Catania, 27 aprile 2026 – L’assemblea dei soci di SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, nel corso della seduta odierna ha approvato all’unanimità dei presenti il progetto di bilancio relativo al 2025, che si è chiuso con un utile netto di esercizio di 8 milioni di euro, in flessione rispetto ai 12,8 milioni dell’esercizio precedente (-37%). Il valore della produzione ha raggiunto i 112,2 milioni di euro, con un incremento del +3,3% rispetto al 2024. L’EBIT si attesta a 10,8 milioni di euro, registrando una flessione del -36%. Nel confronto con l’esercizio precedente, si evidenzia come il risultato dei ricavi del 2024 fosse influenzato dalla rilevazione di una componente straordinaria positiva, pari a circa 6 milioni di euro, connessa al rimborso assicurativo relativo agli eventi del 2023. Al netto di tale componente non ricorrente, l’andamento dei ricavi del 2025 risulta pertanto ancora più significativo, evidenziando una crescita organica delle attività operative e confermando la solidità del modello di business della Società. I ricavi commerciali si attestano a 30 milioni di euro, in crescita del +7%, a testimonianza della capacità di attrazione commerciale dello scalo.

Il 2025 ha segnato anche un importante traguardo per gli aeroporti di Catania e Comiso, che hanno raggiunto complessivamente circa 12,5 milioni di passeggeri, confermandosi come uno dei sistemi aeroportuali più dinamici e strategici del panorama nazionale. Inoltre, grazie ai fondi FSC fortemente voluti dal Governo Schifani in accordo con il Governo nazionale, la Società ha avviato da tempo un piano di investimenti mirato a rilanciare lo scalo ibleo, con l’obiettivo di potenziare l’offerta e promuovere una maggiore attrattività del territorio. Questi risultati riflettono il forte impegno di SAC nello sviluppo infrastrutturale, sostenuto da un’ulteriore crescita degli investimenti nel 2025: le immobilizzazioni materiali hanno registrato un incremento significativo pari a circa 18,9 milioni di euro (+18%), raggiungendo 123,8 milioni di euro, mentre le immobilizzazioni totali si attestano a 132,8 milioni di euro (+17%) rispetto all’esercizio precedente, , a testimonianza del proseguimento degli interventi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali. Il capitale investito netto ha raggiunto 91,6 milioni di euro (+23%).

All’Assemblea hanno preso parte: il Vicesindaco di Catania in rappresentanza del Comune di Catania e della Città Metropolitana di Catania, il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est Antonio Belcuore, il Commissario Straordinario IRSAP Sicilia Marcello Gualdani e i membri del Consiglio di Amministrazione di SAC.

Il bilancio approvato conferma il rafforzamento complessivo della posizione economico-finanziaria della società, consolidando la strategia di crescita e sviluppo infrastrutturale già avviata negli anni precedenti. SAC prosegue infatti nel percorso di modernizzazione e ampliamento delle proprie infrastrutture, a beneficio della competitività degli scali e dell’intero sistema aeroportuale della Sicilia orientale.

SAC ha inoltre ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’approvazione dello schema per la procedura di selezione per la cessione del pacchetto azionario di maggioranza che consente l’avvio formale del processo di privatizzazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. L’approvazione ministeriale rappresenta un ulteriore avanzamento nel percorso già delineato dall’Assemblea dei Soci a marzo 2025 e si inserisce nella strategia complessiva di SAC volta a rafforzare il posizionamento competitivo del sistema aeroportuale della Sicilia orientale, favorendo l’ingresso di investitori qualificati in grado di sostenere lo sviluppo infrastrutturale e l’innovazione dei servizi offerti ai passeggeri.

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