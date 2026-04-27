L’OdCec Ragusa a confronto col Provveditorato agli studi Mercante

Ragusa, 27 aprile 2026 – Prosegue il percorso istituzionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, guidato dal presidente Michelangelo Aurnia, impegnato a costruire una rete sempre più solida e sinergica con le istituzioni del territorio. In questi giorni si è svolto un incontro particolarmente significativo con il provveditore agli Studi, Daniela Mercante, durante il quale sono state gettate le basi per una collaborazione strutturata tra l’Ordine e il sistema scolastico provinciale.

Il consiglio direttivo – rappresentato, oltre che dal presidente Aurnia, dalla vicepresidente Tiziana Vitale, dal tesoriere Luca Genovese, dalla consigliera Patrizia Caccamo e dalla presidente del Cpo Edvige La Rosa – ha presentato ufficialmente la nuova commissione studi “Progetto Scuola–Università”, ideata anche grazie al contributo della collega Aurora Di Stefano, presente all’incontro.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: avvicinare i giovani alla professione del commercialista, promuovendo competenze economico-contabili e orientando gli studenti verso scelte formative più consapevoli. Un progetto che punta a far conoscere da vicino una professione centrale per il tessuto economico e sociale del territorio.

Durante il confronto sono state delineate le prime linee operative della collaborazione, che prevede: l’introduzione del progetto “I Commercialisti nelle Scuole” negli indirizzi primari e secondari di primo grado, con seminari dedicati all’educazione civica e, in particolare, all’educazione finanziaria e fiscale; il rafforzamento dei rapporti con gli studenti diplomandi e diplomati, attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e l’accoglienza di giovani motivati all’interno degli studi professionali.

All’incontro ha preso parte anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Ragusa, Catia Pasta, che ha confermato la piena disponibilità dell’Amministrazione a collaborare per costruire un percorso educativo innovativo, condiviso e capace di rispondere alle esigenze formative del territorio. Il presidente Aurnia ha sottolineato come questo progetto rappresenti «un passo importante verso una formazione più consapevole, concreta e vicina al mondo delle professioni», evidenziando la volontà dell’Ordine di contribuire attivamente alla crescita culturale ed economica della comunità. Con il “Progetto Scuola–Università”, l’Ordine dei Commercialisti di Ragusa rafforza dunque il proprio ruolo istituzionale e si propone come interlocutore stabile per il mondo dell’istruzione, con l’obiettivo di accompagnare le nuove generazioni nella scoperta di competenze fondamentali per il loro futuro.

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