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Cronaca | Ragusa

Incidente sulla SP25 Ragusa–Marina: traffico in tilt all’altezza del posto di blocco 452

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MARINA DI RAGUSA, 27 Aprile 2026 – Un nuovo sinistro stradale torna a scuotere la viabilità provinciale nel pomeriggio di oggi. L’incidente si è verificato lungo la SP25, l’arteria che collega il capoluogo alla frazione balneare, precisamente all’altezza del Posto di Blocco 452, a pochi chilometri dall’ingresso di Marina di Ragusa.
La dinamica e i disagi
Il sinistro è avvenuto in un punto della carreggiata già sotto i riflettori per la sua particolare criticità. Il tratto in questione è infatti attualmente interessato da lavori in corso, una condizione che, unita al costante aumento del flusso veicolare verso il litorale, rende la circolazione estremamente complessa.
L’impatto ha causato un immediato rallentamento della marcia, con la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni. Gli automobilisti, già messi alla prova dai restringimenti di carreggiata dovuti ai cantieri, hanno dovuto affrontare pesanti disagi e tempi di percorrenza dilatati.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118 e le Forze dell’Ordine.

© Riproduzione riservata
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