FdI Ispica: entro la settimana al via i lavori di ripristino, seppur parziale, della SP67 nel tratto di Cirica

Ispica, 27 aprile 2026 – Fratelli d’Italia Ispica annuncia l’avvio, entro la settimana in corso, dei lavori di ripristino, seppur parziale, della Strada Provinciale 67 nel tratto di Cirica.

A darne notizia è il coordinatore cittadino Marco Santoro, a seguito di un confronto con la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

Il partito ha seguito sin dall’inizio l’iter attraverso i propri rappresentanti. Soddisfazione viene espressa anche da Aldo Agosta, residente della zona, che ha rivolto, unitamente ai vertici del partito, un sentito ringraziamento alla Presidente Schembari e al Direttore Tecnico, ing. Sinatra, per la disponibilità, la tempestività e, soprattutto, la sensibilità dimostrata verso le tematiche legate alla fruibilità turistica del territorio.

«L’avvio dei lavori – dichiarano congiuntamente Marco Santoro e Tonino Cafisi – rappresenta un primo e significativo passo: l’intervento consentirà il transito “leggero” ai residenti e favorirà il flusso turistico, in particolare quello ciclabile, lungo un tratto costiero di straordinario valore paesaggistico». Un’area che, secondo la tradizione – spiega Aldo Agosta – richiama i racconti omerici dell’Odissea legati alla figura di Ulisse e della maga Circe e che conduce verso una riserva naturale di grande pregio, habitat di specie rare – tra cui i fenicotteri rosa – oggi nuovamente accessibile a cittadini e visitatori.

L’intervento rappresenta inoltre una boccata d’ossigeno per le numerose attività commerciali della zona che, a seguito dei gravi disagi provocati dal ciclone Harry, hanno attraversato un periodo particolarmente difficile: la riapertura, seppur parziale, della viabilità consentirà finalmente a queste realtà di non essere più penalizzate e di tornare a guardare con fiducia alla stagione turistica, rialzando la testa dopo mesi di difficoltà.

Un sentito ringraziamento viene infine rivolto al senatore Salvo Sallemi per aver promosso il confronto su questo tema e per il costante supporto che, insieme all’on. Giorgio Assenza, continua a garantire nell’affrontare le ulteriori questioni ancora aperte, tra cui le opere di tutela della costa di Ispica, ferme dal 2019.

Fratelli d’Italia Ispica conferma il proprio impegno concreto nel seguire passo dopo passo l’evoluzione degli interventi e nel continuare a impegnarsi, con determinazione e senso di responsabilità, per la tutela e la valorizzazione del territorio, mantenendo sempre alta l’attenzione e restando dalla parte dei cittadini.

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