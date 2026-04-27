Mountain bike: alla II^ tappa di Coppa Sicilia, nuove conferme per la Motyka Bike School Modica

Modica, 27 aprile 2026 – Dalla seconda tappa di Coppa Sicilia XCO che ieri si è disputata a Palagonia, per la Motyka Bike School Modica arrivano buoni risultati e conferme.

Il sodalizio modicano, così come successo domenica scorsa, in occasione della prima tappa, infatti, ha ottenuto diversi podi e ha chiuso la giornata al primo posto nella premiazione delle squadre che hanno partecipato alla Kermesse.

Così come nella tappa Iblea della scorsa domenica, la giornata in terra etnea è stata aperta dai piccolissimi MPG, Salvuccio Cannata, Elsa Barone, Giorgio Floridia e Giuseppe Sortino che hanno regalato spettacolo e emozioni promuovendo in grande stile la disciplina che anche in terra iblea sta attecchendo sempre di più.

La giornata agonistica della Motyka Bike School si è poi aperta con il trentaduesimo posto di Carlo Andrea Borgese nella categoria G1M.

Il primi podi modicani si registrano nella categoria G2M con Santiago Borgese, che sale sul gradino più alto, mentre la piazza d’onore è andata a Giuseppe Agosta. Nella stessa categoria da segnalare l’ottimo quindicesimo posto conquistato da Salvatore Modica al suo esordio in una competizione agonistica.

Doppietta modicana anche nella categoria G4M con la vittoria di Nicolò Tagliarini e il terzo posto di Simone Adamo. Nella stessa categoria da segnalare anche il quinto posto di Gabriele Aprile, la nona posizione di Lorenzo Cassarino e il dodicesimo posto di Thomas Cataudella.

Podio modicano anche nella competizione “rosa” con Bruna Maria Puccia che si è assicurata la medaglia d’argento nella categoria G5F, mentre nella stessa categoria maschile, il piccolo Dominik Borgese è stato costretto al ritiro a seguito di una rovinosa caduta che gli ha impedito di concludere la sua performance.

“Anche a Palagonia sono arrivati dei risultati lusinghieri che ci hanno permesso di riconfermarci al primo posto tra le società partecipanti alla seconda tappa – spiega Arianna Melilli – ma quello che più conta oltre agli ottimi risultati ottenuti dai nostri giovanissimi, è stato lo spirito di squadra. I nostri coach Laura Melilli e Giuseppe Tagliarini – conclude la dirigente della Motyka Bike School – hanno trovato il giusto mix per farli competere e allo stesso tempo divertire e per questo tutti noi facciamo loro i complimenti che allarghiamo ai nostri piccoli campioni ai quali chiediamo di continuare su questa strada intrapresa”.

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