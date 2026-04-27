  • 27 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Aprile 2026 -
Modica | Politica

Passi carrabili a Modica: il Comitato “L’Alternativa Socialista” incalza l’Amministrazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 27 Aprile 2026 – La gestione dei cosiddetti “passi carrabili di fatto” resta un nervo scoperto per la cittadinanza modicana. Dopo mesi di accertamenti, notifiche e un acceso dibattito che ha coinvolto centinaia di contribuenti, il Comitato “L’Alternativa Socialista Modica” torna a chiedere risposte concrete al Sindaco e alla giunta.
Al centro della sollecitatio c’è la mozione di indirizzo approvata recentemente all’unanimità dal Consiglio Comunale. Un atto politico chiaro che, tuttavia, a distanza di settimane sembra non aver ancora prodotto gli effetti amministrativi sperati.
“Riteniamo doveroso conoscere lo stato di attuazione degli indirizzi espressi dall’Aula,” dichiara Antonio Ruta a nome del Comitato. “È fondamentale che l’Amministrazione chiarisca quali determinazioni siano state assunte per dare seguito alla volontà del Consiglio.”
Il Comitato punta il dito su tre questioni cruciali che attendono una risposta definitiva per garantire equità e correttezza nel rapporto tra Ente e cittadini:
1. Sospensione degli accertamenti: Si chiede se siano stati adottati provvedimenti formali per sospendere l’efficacia degli avvisi già notificati, in attesa di un riordino della materia.
2. Criteri di individuazione: Regna ancora incertezza su quali siano i parametri tecnici utilizzati per definire un passo carrabile “di fatto”, un tema che ha generato non poche contestazioni sulla legittimità delle sanzioni.
3. Riforma del Regolamento: Il Comitato sollecita la predisposizione di una modifica al Regolamento comunale, atto necessario per chiudere definitivamente una stagione di incertezza normativa e riportare la questione al vaglio del Consiglio Comunale.
Un impegno per la comunità
L’obiettivo dichiarato dall’Alternativa Socialista non è la polemica fine a se stessa, ma la ricerca di un quadro chiaro e condiviso che tuteli l’interesse pubblico senza gravare ingiustamente sulle tasche dei modicani.
“Continueremo a monitorare l’evoluzione della vicenda con estrema attenzione,” conclude la nota di Antonio Ruta, ribadendo che la funzione del Comitato resterà quella di sentinella sui diritti dei cittadini e sulla coerenza dell’azione amministrativa.

© Riproduzione riservata
598306

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube