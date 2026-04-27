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Attualità | Pozzallo

10eLotto in Sicilia vinti 45mila. Vincita anche a Pozzallo

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A segno la Sicilia grazie al 10eLotto con una tripletta da 45mila euro tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile. Come riporta Agipronews, realizzate due vincite da 20mila euro l’una: la prima giovedì in Via San Giovanni Battista a Pozzallo e l’altra venerdì in Via Francesco Azzolini ad Avola entrambe con un “9”. A queste si aggiunge un premio da 5mila euro in Via Roccaforte a Bagheria, in provincia di Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,29 miliardi da inizio anno

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