Modica. Al “Quasimodo” Sandro Vero presenta “Lo spazio dentro”

Sarà dedicato a Sandro Vero, giornalista, saggista, già docente di psicologia della comunicazione all’Università di Catania, il IX appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo, che si terrà sabato 10 febbraio, alle ore 17.30, presso la Società Operaia Mutuo Soccorso, nell’ambito della XVIII^ stagione culturale.

Al centro della serata la presentazione del saggio “Lo Spazio dentro. Il mito dell’intrapsichico”, Opera incerta Editore. L’incontro sarà coordinato dal poeta del Caffè Quasimodo Giuseppe Macauda, e vedrà, dopo l’introduzione del Presidente Domenico Pisana, una conversazione dell’autore con Danilo Amione, docente, storico e critico del cinema, nel corso della quale l’attore e regista Massimo Leggio leggerà alcuni brani del libro, introduttivi alle tematiche principali oggetto della conversazione. Il Duo “Sikelia Mousikè”, composto da Federica Cascone al pianoforte e Giuseppe Zisa al sassofono, animerà la serata con intermezzi musicali.

“La struttura epistemologica di questo volume – afferma Domenico Pisana – poggia su una circolarità ermeneutica dei processi psicologici e ideologici che stanno alla base delle strategie di reclutamento da parte del capitalismo, ponendo il lettore, attraverso riferimenti testuali, di fronte alla natura storico-culturale della psicologia come discorso scientifico, ed entrando in tematiche complesse come quelle della fragilità dell’uomo, in questioni come l’economia, il corpo, l’eros e la cultura del godimento, l’assuefazione al sistema di marketing, dei media, della pubblicità, dei dispositivi di diffusione delle norme di consumo che spesso generano una vera e propria sottomissione degli individui; e ancora su temi come la proliferazione dei discorsi e l’indottrinamento attraverso sofisticati algoritmi, le passioni al servizio del capitalismo. Un libro, insomma, di alto valore culturale e specialistico, che con la sua organica modulazione concettuale apre sicuramente orizzonti di riflessione e aiuta a riflettere per capire come rimanere se stessi in una società dove tutto appare mercato”.

Salva