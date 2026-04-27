Lions club Ragusa Host. Cala il sipario sulla Settimana dell’ambiente

Ragusa, 27 aprile 2026 – Si è conclusa nei giorni scorsi, presso il Centro comunale di raccolta della zona artigianale di via Paestum, l’ultima iniziativa della Settimana dell’Ambiente promossa dal Lions Club Ragusa Host. Un’intera settimana dedicata alla sensibilizzazione, alla cura del territorio e alla diffusione di buone pratiche ambientali, che ha trovato il suo momento finale nella Giornata di raccolta Raee, un service dal forte valore civico.

L’appuntamento ha offerto ai cittadini la possibilità di conferire correttamente rifiuti elettronici ed elettrodomestici ormai inutilizzabili — dai computer ai piccoli dispositivi — contribuendo così a contrastare l’abbandono illecito e a promuovere un modello di gestione responsabile dei rifiuti. Un gesto semplice, ma decisivo per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa erano presenti l’assessore all’Ambiente del Comune di Ragusa, Giovanni Giuffrida, e l’arch. Rosario Scillone, responsabile della gestione e tutela dell’ambiente. La loro partecipazione ha sottolineato la necessità di un’azione condivisa tra istituzioni, associazioni e cittadini per affrontare con efficacia le sfide ambientali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla società Evision, che ha collaborato attivamente alla raccolta e al conferimento di computer da smaltire, contribuendo al successo dell’iniziativa.

La presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti, ha voluto rimarcare il significato profondo di questo ultimo service: «Chiudiamo una settimana intensa, fatta di incontri, riflessioni e azioni concrete. In questa occasione abbiamo parlato di rifiuti, ma soprattutto di responsabilità. La Giornata di raccolta Raee rappresenta un gesto semplice che può generare un grande impatto: ogni cittadino, con una scelta consapevole, contribuisce alla tutela del nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e collaborato. La cura dell’ambiente è un impegno che ci riguarda tutti, ogni giorno».

Il Lions Club Ragusa Host rinnova l’invito alla cittadinanza a non abbandonare i rifiuti e a utilizzare correttamente i centri di raccolta. La Settimana dell’ambiente si chiude così con un messaggio chiaro: solo attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva è possibile costruire una comunità più sostenibile e rispettosa del proprio territorio. Insieme, davvero, si può fare la differenza.

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