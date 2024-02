Diventa operativa anche in Sicilia Confcommercio Salute, Sanità e Cura. La federazione, già presente nella gran parte della penisola, nasce con l’obiettivo di rappresentare e fare proprie le istanze delle imprese presenti nell’isola che operano nel campo sociosanitario, nelle loro diverse declinazioni e ambiti di competenza. Ennesimo astro della costellazione Confcommercio, nasce da un accordo intervenuto tra il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, e il presidente nazionale di Confcommercio Salute, Sanità e Cura, Luca Pallavicini.

La presidenza del dipartimento regionale di Confcommercio Salute, Sanità e Cura è stata affidata a Luigi Marano, figura di spicco nell’ambito sociosanitario regionale, che vanta esperienza pluridecennale sviluppata nei diversi contesti di cui si compone il settore. Il direttore centrale di Confcommercio Salute, Sanità e Cura, Paolo Veardo, evidenzia come non si possa non plaudire alle scelte di Confcommercio Sicilia. “L’accordo stilato – secondo Veardo – è l’ennesimo passo avanti verso la diffusione di una idea di sanità virtuosa sempre più attenta al soddisfacimento del bisogno di salute presente nei territori, dove la qualità dei setting assistenziali e la elevata professionalità degli operatori faranno il paio con la tutela dei lavoratori e il varo di modelli assistenziali in linea con le mutate esigenze correlate ai diversi e più variegati stili di vita del tempo in essere. Tanto più in un territorio come quello della Regione Sicilia, da poco uscita dalle scelte obbligate dei piani di rientro, estremamente vasto e virtuosamente proteso verso il raggiungimento di standard sempre maggiormente performanti e premianti, vuoi nel campo più meramente clinico che in quello legato alla qualità dell’assistenza e degli asset alberghieri correlati. Tutto ciò in uno con la creazione di un corretto e moderno sistema di tutele a supporto degli assistiti e dei lavoratori del settore”.

“La nascita di questo Dipartimento nell’ambito del sistema di Confcommercio Sicilia – secondo il presidente regionale di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti – non solo vuole, attraverso la propria presenza e con l’aiuto delle territoriali di Confcommercio, sviluppare e intensificare i servizi da offrire agli associati, ma intende anche rappresentare un momento di novità proiettato verso nuovi modelli di cooperazione con le istituzioni che operano nel campo della tutela della salute”. “Va altresì considerato – continua Manenti – come il contesto emergenziale determinato dalla crisi pandemica abbia evidenziato tutta una serie di criticità del Sistema sanitario nella rete di offerta delle prestazioni, tali da imporre un ripensamento dell’intera filiera con un forte potenziamento dell’ambito assistenziale del territorio e una forte attenzione alle cronicità ed alle fragilità”.

“Con questo nuovo Dipartimento, attraverso la nostra rete di professionisti e operatori della sanità desideriamo proporci – questo il pensiero del presidente del Dipartimento Sicilia di Confcommercio Salute Sanità e Cura, Luigi Marano – come partner strategici della Regione Sicilia sia per il supporto in fase di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti per la realizzazione delle strutture ex Dm 77/2022, sia per sviluppare forme di collaborazione/convenzione nell’ambito della gestione e dell’avvio in operatività delle stesse in ragione dell’importante investimento in capitale umano e know-how necessari”.

