Monterosso Almo. Modicano cade con la mountain bike. E’ grave

E’ caduto dalla sua mountain bike mentre, insieme con altri appassionati di bici, stava percorrendo una zona sterrata nella zona di Monterosso Almo. Si tratta di uno sportivo di Modica, 49enne, che con alcuni amici aveva raggiunto il territorio monterossano quando la sua mountain bike, per cause da stabilire, è stato inforcato dal manubrio. L’allarme è stato lanciato dai suoi colleghi. In ambulanza è stato trasferito all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica in codice rosso, dove è stato urgentemente sottoposto ad intervento chirurgico. La prognosi è riservata. E’ stato necessario asportargli la milza.

