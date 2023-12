Questore: tre “avvisi orali” ad Ispica, uno a Scoglitti

Nei giorni scorsi il Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha adottato quattro misure di prevenzione personali – nella specie degli “Avvisi Orali”- nei confronti di altrettante persone che per avere già commesso dei reati e per le loro frequentazioni con altri pregiudicati vengono per l’appunto “avvisate” che se non cambieranno condotta, si procederà nei loro confronti con misure di prevenzione personali a carattere giurisdizionale, maggiormente afflittive, come la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che limita significativamente la sfera delle libertà personali con una serie di divieti.

Si tratta di quattro persone, tre residenti ad Ispica ed uno a Scoglitti, segnalate alla Divisione Polizia Anticrimine da Comandi territoriali dei Carabinieri.

Con tali provvedimenti, il Questore della provincia di Ragusa ha adottato nell’ultimo semestre del 2023 complessivamente 40 “Avvisi Orali”, 24 “Divieti di Accesso alle Aree Urbane, il cosiddetto D.A.C.UR.” – nei confronti di persone responsabili di disordini negli esercizi pubblici – ai quali è stato vietato l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ricompresi in aree ben definite del centro abitato, 2 “Divieti di Accesso alle Manifestazioni sportive, il cosiddetto D.A.SPO.”, 31 “Fogli di via obbligatorio” nei confronti di persone sospette, non residenti, che non hanno saputo giustificare il motivo della loro presenza nei luoghi in cui sono state controllate dalle forze dell’ordine, 9 proposte di applicazione della misura di prevenzione della “Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza” di cui 6 nei confronti di indiziati dei delitti di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori – stalking -.

Con l’irrogazione di queste misure di prevenzione previste nel nostro Ordinamento è precisa intenzione del Questore Trombadore limitare il raggio di azione delle persone pericolose o sospette e assicurare maggiore tranquillità e sicurezza urbana alla cittadinanza.

