Per L’Avimecc Volley Modica altro ko in quel di Lagonegro

Rinascita Lagonegro 3

Avimecc Volley Modica 0

Parziali: 25/11, 25/20, 25/14

Rinascita Lagonegro: Vaskelis 17, Bongiorno, Miscione 4, Mastrangelo 2, Molinari 9, Fioretti 9, Armenante 12, Nicotra, Dietre, Fortunato (L1), Caletti (L2), n.e: Simone, Pizzichini. All. Giuseppe Lorizio.

Avimecc Volley Modica: Raso 4, Di Franco 8, Capelli 6, Putini, Chillemi, Cascio, Buzzi 1, Spagnol 10, La Rocca, Giudice, Nastasi (L1), Lombardo (L2), n.e: Italia. All. Enzo Distefano; Ass:Salvo Nicastro.

Arbitri: Fabio Scarfò di Reggio Calabria e Walter Stancati di Brindisi.

Lagonegro – Terza sconfitta consecutiva per l’Avimecc Volley Modica che nell’ultima gara del 2023 si arrende in tre set in 72′ di gioco a una Rinascita Lagonegro concentrata e battagliera che non ha lasciato scampo alla formazione di Enzo Distefano che non ha fornito la prova di carattere che tutti si aspettavano.

Approccio da dimenticare dei biancoazzurri modicani, che non sono riusciti a trovare le contromisure al gioco della formazione di casa che ha avuto in Vaskelis e Armenante il loro punto di forza.

Partita subito in salita per Chillemi e compagni che non riescono ad arginare il sestetto di Lorizio che mette subito le cose in chiaro e scava immediatamente un solco nel punteggio (8/2) che indirizza il parziale d’apertura. Modica fatica a raccapezzarsi e Lagonegro continua a martellare con continuità e a metà frazione ha un +10 (16/6) che riesce a gestire senza grossi affanni. Coach Distefano dalla panchina prova a rinsavire i suoi atleti che non riescono a uscire dal momento difficile permettendo a Lagonegro di continuare a giocare senza pressione (11/21) e a portare a casa il primo set con un facile 25/11 in 21′ di gioco che hanno messo in evidenza le difficoltà dei modicani.

Al cambio di campo Modica sembra possa reagire e la prima parte del secondo set è in equilibrio (8/7), ma appena Lagonegro alza i ritmi Modica va in difficoltà (16/11). Quando Spagnol prova dare il via alla rimonta, Lagonegro è pronto a ricacciare indietro i biancoazurri (21/17) e dopo 28′ di gioco chiude il parziale con il 25/20 che mette in cascina il primo dei tre punti in palio.

Partenza da dimenticare anche nel terzo parziale per il sestetto della Contea costretto subito a inseguire gli avversari (8/2) che vedono il traguardo a portata di mano quando a metà frazione hanno da gestire un + 8 (16/8) contro una squadra che ha già la testa al viaggio di ritorno e nelle battute finali esce definitivamente dal match (21/12). Il break decisivo di 4 -2 chiude definitivamente i conti con i padroni di casa che chiudono la contesa con un facile 25/14 e continuano a stazionare nelle zone nobili della classifica. Per L’Avimecc Volley Modica, invece, il 2023 si chiude con una sconfitta e la speranza che il nuovo anno possa portare in dote il sestetto bello e concreto visto fino a qualche settimana fa.

