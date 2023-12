Chiaramonte. Errore di elaborazione bollette servizio idrico

Il sindaco Mario Cutello sul problema delle bollette dell’acqua oggi ha emanato un comunicato col quale annuncia che “a causa di un errore di elaborazione dei dati da parte della società che cura l’emissione delle bollette del servizio idrico, le stesse, inviate dal comune di Chiaramonte Gulfi per il periodo gennaio-maggio 2023, riportano degli errori”.

“I cittadini che hanno ricevuto la bolletta riguardante il suddetto periodo, pertanto – precisa l primo cittadino – non dovranno effettuare il pagamento. Coloro i quali hanno già effettuato il pagamento, riceveranno il rimborso delle somme pagate in eccedenza. Dovranno, invece, essere pagate le bollette che ogni utente ha già ricevuto e che riceverà in futuro, da parte di “Iblea Acque spa”.

