La violenza sulle donne, piaga da fermare… di Domenico Pisana

Le numerose manifestazioni che si tengono nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e su quello che, con un nuovo neologismo, viene definito femminicidio, mi spingono ad alcune osservazioni su questo tema.

Spiace che queste giornate tematiche, che hanno un forte valore simbolico, si svolgano una volta l’anno; spesso non incidono nelle società, dove la violenza sulle donne, purtroppo, non si arresta, anzi aumenta: nel 2021 i femminicidi in tutto il mondo sono stati 81.100, mentre nel 2022 sono stati 89.000. Vedremo quelli del 2023. Che dolore e strazio!

Trovo comunque opinabile l’affermazione secondo cui chi fa violenza ad una donna, lo fa perché la persona oggetto di violenza è proprio una “donna”.

Chi fa violenza è un criminale e basta: sia che violenti o uccida una donna, sia che violenti o uccida un uomo, un bambino o un anziano. Ogni violenza, sia essa fisica, verbale, psicologica, è inammissibile, inaccettabile e da condannare senza “se” e senza “ma”. E da qualsiasi genere sessuale provenga. Trovo poi del tutto superati e anacronistici alcuni schematismi ancora oggi persistenti, secondo cui nell’uomo troviamo indipendenza, competitività, aggressività, senso del comando, coraggio, realismo, razionalità, fiducia in sé, mentre nella donna troviamo dipendenza, passività, fragilità, scarsa tolleranza del dolore, mancanza di aggressività e competitività, introversione, arrendevolezza, incapacità di affrontare rischi, emotività.

Generalmente chi fa violenza sull’altro, (lasciamo a parte i casi eclatanti e particolarmente orrendi e a sfondo razziale) la commette non sulla base del colore di pelle o del genere sessuale, ma perché è un “soggetto squilibrato”, “un soggetto in preda a follia”, a disturbi mentali, a ossessioni specifiche. I motivi della violenza possono essere tanti, ma sono intrinseci a fattori interni ed esterni alla figura del violentatore.

Io credo che i comportamenti dell’uomo e della donna si costruiscano integralmente o almeno prevalentemente attraverso gli influssi della cultura e da tutto quello che si impara dalla famiglia, dall’ambiente, dalle tradizioni, dalla mentalità e dai modi di vivere.

Lungo i secoli uomo e donna hanno accumulato modi diversi di comportarsi; alcuni giusti altri meno. Se Voltaire poteva dire che “la donna è quell’essere che non fa altro che vestirsi, parlare e spogliarsi” e Confucio affermare che “la donna è quel che c’è nel mondo di più corruttore e corruttibile”, oggi questo schema non è più riproducibile perché le distinzioni biologiche hanno lasciato il posto a distinzioni di cultura. Se prima si poteva affermare che per certi compiti, ruoli, professioni la donna non era idonea, oggi le cose sono cambiate e se una volta l’uomo avvicinava la donna da padrone, oggi avviene anche il contrario, e cioè che una donna ha la capacità di dominare un uomo e di fargli fare quello che desidera.

La scrittrice americana Margaret Mead, per esempio, ha riscontrato che in una tribù della nuova Guinea, quella dei Tchambuli, di cultura opposta alla nostra, i ruoli sono addirittura rovesciati perché la donna è la dominatrice, mentre l’uomo dipende da lei e ha responsabilità minori nella società. Questo prova come il “mestiere” di uomo e di donna si impara gradualmente dalla cultura, e che uomo e donna si nasce solo biologicamente.

Per me le donne sono uguali agli uomini in tutto: per intelligenza, capacità, forza; possono dominare e comandare come l’uomo; possono essere dolci e dure come l’uomo, delicate e aggressive come l’uomo; possono lanciarsi da un areo e fare l’astronauta come un uomo; possono fare guerra, uccidere e fare violenza verbale e fisica come un uomo; possono amare e odiare come un uomo; possono prostituirsi come un uomo; possono fare politica e avere incarichi istituzionali come un uomo; possono essere cattive e spregiudicate come un uomo e si potrebbe continuare ancora…

Femminismo, maschilismo, femminicidio, ominicidio, sono certamente fenomeni sociologici esistenti, ma spesso le coniazioni terminologiche che nel lessico mass-mediale trovano spazio abbondante, a volte deviante, finiscono per perpetuare quella distinzione tra il maschile e il femminile come di domini opposti per i quali bisogna operare sensibilizzazioni particolari.

Forse se nella nostra società c’è una prevalenza del maschile all’interno delle sue varie articolazioni, è perché, più o meno consapevolmente, la donna rinuncia o è ostacolata nel mettere in campo i suoi talenti, le sue doti, il suo potenziale di attitudini, il suo mondo interiore, i suoi sogni, il suo patrimonio culturale e intellettuale, consentendo il prevalere di quella misera idea che la riduce ad oggetto da possedere per il soddisfacimento di desideri sessuali e, per i criminali, da violentare.

La visione di donna che io apprezzo voglio trarla da un padre gesuita del 900, morto nel 1951, che ci offre una bella immagine della donna. Si tratta di Tehilhard De Chardin, che scrisse un poema durante la prima guerra mondiale su “l’eterno femminismo”, dove l’idea di fondo è che se la donna attrae l’uomo è perché l’uomo riconosce in lei la grande forza segreta e misteriosa che pervade tutto l’universo; la donna rappresenta la forza unitiva motore dell’evoluzione universale, per cui il femminismo è difatti la forza di concentrazione senza la quale gli esseri tornerebbero alla pura molteplicità.

La donna è il cemento unitivo dell’universo; l’uomo unendosi alla donna, secondo il gesuita, trova una compagna che lo fa entrare in contatto con la grande forza latente della natura.

La donna è colei che avvicina l’uomo a Dio, in lei l’uomo si incontra con Dio.

Uomo e donna allora, per concludere, sono fatti per essere complementari. Uomo e donna esistono non per farsi violenza reciproca, ma perché ognuno possa costruirsi un progetto di vita come soggetto libero che sceglie di rimanere single, di diventare padre, madre, di farsi una famiglia, di realizzare, senza paura né vergogna, il proprio futuro. Perché nella nostra società possa prevalere questa visione occorre però una conversione di mentalità culturale ed una educazione alle relazioni a partire dalla famiglia e dalla scuola.

Salva