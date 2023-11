Il Modica Calcio cerca riscatto e rivalsa col Real Siracusa

Lasciarsi alle spalle la domenica di Paternò e concentrarsi solo sulle prossime gare per ritornare in vetta al girone B di Eccellenza. Questo è l’obiettivo per il Modica Calcio che ha vissuto una settimana importante con l’arrivo di Tino Parisi, rinforzo che sicuramente aiuterà la compagine di mister Betta a raggiungere l’obiettivo.

Questa domenica, al “Vincenzo Barone”, arriva il Real Siracusa Belvedere, una formazione ostica che ha dimostrato a più riprese di poter essere una protagonista in questo campionato, che non può essere sottovalutata e non devono ingannare i precedenti in Coppa Italia che hanno visto un totale di 5 reti a 2 per i rossoblù nel doppio confronto.

La formazione capitanata da Francesco Vindigni deve ritrovare lo smalto delle prime uscite e la solidità di una rosa importante, una di quelle considerate sin da subito protagoniste in questo campionato. Il gruppo è coeso e rivolto ad un unico obiettivo, tocca stare concentrati e vivere le sfide che verranno come singoli step da superare per rendere orgogliosa la presidenza, capitanata da Mattia Pitino e Danilo Radenza, così come tutta la città di Modica.

“Sarà una partita giocata contro una squadra che sta facendo bene – dichiara Giancarlo Betta – L’obiettivo l’oro è sempre stato quello di mettere in campo tanti ragazzi ma quest’anno ci sono uomini che hanno fatto percorsi importanti nella loro carriera, creando un gruppo davvero competitivo. Noi veniamo dalla trasferta di Paternò che ci ha aperto gli occhi su tante situazioni, dobbiamo resettare e ripartire con più determinazione di prima, rabbia e cattiveria. Dobbiamo calarci meglio in questa realtà, soprattutto perchè va allineata la mentalità a questo campionato dove per raggiungere i risultati dove non si arriva con la mente ci si deve arrivare con il cuore, certo è che abbiamo tutti voglia di ripartire sin da subito”

Ecco la lista dei convocati per la sfida contro il Real Siracusa:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Guerci, Incatasciato, Marsilio, Palermo, Parisi, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Grasso, Kebbeh, Manfre’, Savasta.

Salva