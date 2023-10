Amazon Italia: 2° mercato europeo con 38 milioni utenti al mese

In un report Amazon si legge che il numero medio di utenti mensili in Europa è superiore a 181 milioni. Il mercato principale è la Germania (circa 60,4 milioni). L’Italia è al secondo posto con circa 38,1 milioni di utenti mensili, davanti a Francia e Spagna. Inoltre l’azienda di Seattle fa sapere che sta utilizzando diversi controlli proattivi per impedire l’uso fraudolento della piattaforma di e-commerce e la vendita di prodotti contraffatti, pericolosi e illegali. I sistemi automatizzati e gli interventi umani verificano tutte le fasi, dalla registrazione dell’account venditore alla pubblicazione o modifica della pagina dei prodotti. Utilizzando il machine learning sono analizzati migliaia di segnali per scoprire le recensioni fasulle. L’azienda ha presentato numerose denunce contro i cosiddetti broker. Nella prima metà del 2023 sono stati rimossi 84,2 milioni di contenuti e sospeso 4,2 milioni di account. Inoltre Amazon ha ricevuto 417.836 notifiche dalle autorità nazionali per contenuti illegali (la maggioranza relativa ai prodotti). L’azienda ha ricevuto anche 156.369 denunce per non aver rimosso un contenuto illegale o aver rimosso un contenuto che, secondo gli utenti, non doveva essere rimosso. La Counterfeit Crimes Unit (CCU) nel 2022 ha identificato, sequestrato e distrutto oltre 6 milioni di beni contraffatti.

