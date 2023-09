Modica. Primo incontro del circolo cittadino Fratelli d’Italia

Incontro proficuo e costruttivo quello organizzato dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia a Modica con la partecipazione del Senatore Salvo Sallemi e dell’On. Giorgio Assenza.

Ho voluto promuovere questo incontro – afferma Marco Nani’, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – per rilanciare il partito e ridare speranza ad una comunità politica che ha il dovere di proseguire il suo percorso politico.

Un’occasione non solo per indicare le linee guida per il prossimo congresso cittadino – prosegue Nani’ – ma soprattutto un’opportunità di confronto con la deputazione provinciale del partito.

Ringrazio – conclude il coordinatore cittadino – il Sen. Sallemi e L’On. Assenza per la loro disponibilità e per aver affrontato durante l’incontro i temi caldi della politica regionale e nazionale accendendo un dibattito appassionato e costruttivo con i presenti.

Salva