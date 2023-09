Come avere un corpo sano: trend più in voga del momento

Avere un corpo sano, forte e tonico non è più solo un obiettivo estetico per le persone; da qualche anno a questa parte, infatti, stiamo assistendo a una ricerca di benessere diversa dal passato, nella quale il vero obiettivo a cui mirare non è più solamente “l’essere belli” ma “l’essere sani”.

Le persone hanno compreso che un corpo in salute è obiettivamente anche “bello” e che avere forza, buon umore ed energia è il primo step a cui mirare per amarsi davanti allo specchio.

Allenamenti rapidi in soli 20 minuti: EMS e ginnastica gravitazionale

Con queste premesse nasce il metodo Fit And Go , una rivoluzione che permette alle persone di sentirsi meglio con loro stesse con meno sacrifici e con maggior efficacia. Scopriamo di cosa si tratta.

Uno dei trend più interessanti per ottenere risultati fitness in meno tempo è rappresentato dagli allenamenti EMS e dalla ginnastica gravitazionale. Questi programmi di allenamento mirano a massimizzare l’efficacia dell’attività fisica in soli 20 minuti.

Gli allenamenti EMS coinvolgono l’uso di dispositivi che inviano impulsi elettrici ai muscoli, stimolandoli in modo più efficiente rispetto agli allenamenti tradizionali. Si tratta di una tecnologia nata per coloro che hanno poco tempo a disposizione o che desiderano allenarsi in modo più efficiente.

La ginnastica gravitazionale, in aggiunta, sfrutta la forza di gravità per intensificare gli esercizi fisici, unta tecnica mirata a tonificare il corpo e migliorare la postura in sessioni brevi e non sfiancanti.

Idratazione, digiuno intermittente e nuova alimentazione

Gran parte del “lavoro” per dimagrire e sentirsi meglio dobbiamo svolgerlo a tavola. Gli esperti sono concordi nel ritenere l’alimentazione è un tassello cardine della salute, soprattutto dinanzi a un’offerta nutrizionale scarna come quella derivante dai cibi di origine industriale.

Per questo le persone hanno iniziato a sperimentare anche nuove forme di alimentazione e, tra queste, vi è l’apprezzamento per il digiuno intermittente e per la nuova piramide alimentare.

Il primo serve ad abbattere gli eccessi di glucosio nel sangue, causato dal consumo di pasti pronti o prodotti industriali che, notoriamente, sono ricchi di zuccheri. La nuova piramide alimentare, invece, ribalta le vecchie convinzioni nutrizionali e sprona le persone a consumare maggiori quantità di fibre (almeno cinque porzioni di frutta o verdura al giorno) e aumentare il consumo di proteine vegetali.

Massaggi di benessere: anche l’estetica può aiutare

Gli allenamenti EMS, la ginnastica gravitazionale e i nuovi metodi del fitness propongono risultati duraturi e in tempi relativamente brevi. Questi obiettivi sono condivisi anche dal mercato dell’estetica che, assieme a quello del fitness, sta vivendo un periodo di grande rinnovamento per rispondere meglio al bisogno di benessere delle persone. Ecco perché si diffondono nuove tecniche di massaggio utili a sciogliere tensioni, drenare i liquidi e migliorare l’aspetto della pelle in abbinamento a una dieta sana e al movimento costante.

Queste nuove metodiche supportano le persone nel dimagrimento e nel mantenimento del benessere e permettono di maggiorare l’efficacia di dieta e allenamento, oltre a concedere a chi ne fa uso di un po’ di meritato e desiderato relax.

