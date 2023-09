L’Unitre Modica riprende le proprie attività 2023-2024

L’Unitre di Modica si presenta alla città con una proposta del “programma di attività” del prossimo anno accademico 2023/2024 con uno specifico incontro convocato per le ore 17,30 di Giovedì 28 settembre a Modica presso il salone della Domus Sancti Petri .

Sin dalla conclusione del precedente anno, il Consiglio Direttivo ha lavorato per la predisposizione di un progetto-programma che sarà sottoposto non solo ai soci ma anche a coloro che, avendone interesse, parteciperanno all’incontro che per questo è aperto a tutti . Nel corso della riunione saranno illustrate le diverse iniziative che caratterizzeranno l’attività della sede modicana dell’Unitre e saranno recepite le indicazioni ed i suggerimenti dei soci e dei presenti all’incontro, per il perfezionamento del programma proposto dal direttivo. Il tutto tenendo conto del fatto che l’Associazione opera nel terzo settore e che per questo è iscritta nel runts ed opera in ambiti di considerevole valenza sociale. Da considerare che nei giorni scorsi una delegazione dell’Unitre di Modica, composta dal presidente Enzo Cavallo, dalla vice-presidente Maria Pina Giurdanella e dal segretario Orazio Frasca, ha incontrato il sindaco, alla quale hanno manifestato il proposito di collaborare con l’amministrazione comunale, ricevendo assicurazioni che lasciano ben sperare, circa la possibilità di valorizzare l’apporto dei soci per il raggiungimento di finalità socialmente utili. Con l’incontro riprenderà l’attività sociale della locale sede e saranno individuate la data di inaugurazione e di avvio dell’anno accademico (2023/2024) e le principali iniziative che oltre all’attività corsuale e dei laboratori ed agli incontri tematici, caratterizzeranno e qualificheranno l’impegno dell’associazione che, dopo il successo del festival regionale dei cori Unitre della Sicilia mira a concretizzare proficue forme di collaborazione oltre l’ambito comunale.

