Modica. Cerimonia di presentazione Corti di mare Festival 2023

Venerdì scorso, nella sala incontri della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica, si è tenuta la premiazione del Concorso cinematografico inserito nel “Corti di Mare Festival – Un mare per tutti – IX EDIZIONE”.

L’evento si è svolto a Calabernardo (Noto) e ad Avola. Nel corso delle serate siracusane sono state proiettate le opere, selezionate dalla direzione del festival, provenienti da vari paesi e inserite nelle quattro sezioni: corti di fiction, corti di animazione, documentari e sezione giovani.

Questi i vincitori:

Lizzie e il mare di Maria Carla Norall (Miglior Cortometraggio di Animazione)

Come un fiore di Benedicta Boccoli (Miglior Cortometraggio di Fiction)

ex aequo: Women Captains di Phil Comeau e Un lembo di Terra di Giorgio Parisi (Miglior Documentario)

Ocean’s Breath, last call di Giannandrea Carpanzano (Miglior Cortometraggio Documentario)

Solitudini indecifrabili di Carla Guastella (Miglior Corto Giovani)

Mari di Vita di Elio Cassarino – I.C. Romagnoli di Gela (Premio del Pubblico)

La Lezione e il mare di Federico Tinelli – I.C. Rogasi di Pozzallo (Menzione speciale)

Sono stati presenti alla serata il regista milanese Giorgio Parisi, una delegazione del film Ocean’s Breath, la giovane regista autodidatta Carla Guastella, la Preside Grazia Basile e la famiglia dell’architetto Cascone, recentemente scomparso (al quale è stato dedicato il memorial di Taravana, originale gara di apnea inserita tra attività di “Un mare per tutti”).

Con grande soddisfazione gli organizzatori, il Direttore Artististico di Un mare per tutti, Carmen Attardi e il Direttore Artistico di Corti di mare, hanno dato appuntamento all’anno prossimo, annunciando tra le novità l’ampliamento delle location della manifestazione che per l’anno 2024 toccherà anche alcune città del Ragusano.

Salva