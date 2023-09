La Porta, Marina di Ragusa. Strade comunali, ente disattento

Un reticolo di arterie comunali, a Marina di Ragusa, le cui condizioni mostrano tutta la colpevole disattenzione degli enti che dovrebbero essere preposti alla semplice manutenzione ordinaria. Il Consigliere comunale del movimento civico Territorio, Angelo La Porta, ha raccolto le istanze dei residenti che, da anni, chiedono al Comune di Ragusa, un piano di intervento su tutta la rete viaria.

“Molte arterie sono in totale abbandono e pericolose -dice La Porta -le sterpaglie invadono la carreggiata restringendola e impedendo la regolare visibilità, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti in transito. Altro rischio è rappresentato dall’intasamento di cunette e canali di scolo e della pessima manutenzione della rete viaria. Buche e manto stradale deformato , privo di segnaletica orizzontale nella zona di contrada Castellana, caditoie stradali nella via per Donnalucata, che non vengono pulite da anni e risultano essere completamente ricoperte di pietrisco e fogliame. Rimediare a questo dissesto con interventi urgenti di riasfaltatura delle principali arterie e non con “rattoppi” che, dopo poche settimane, risultano assolutamente inadeguati. L’ amministrazione comunale -incalza il consigliere comunale-ha ignorato le reiterate richieste di intervento dei cittadini”.Poca manutenzione delle strade, asfalto in pessime condizioni, e sicurezza stradale che peggiora. Si spende poco per la manutenzione delle strade mentre vi è carenza di nuove infrastrutture. In poche parole si costruiscono poche strade nuove andando a sovraccaricare di traffico quelle vecchie con nessun tipo di manutenzione.

