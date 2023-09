Modica. Approvato il progetto di fattibilità per riattivare campo sportivo “Tantillo” a Frigintini

E’ stato approvato il progetto di fattibilità per la richiesta di finanziamento di fondamentali lavori per rimettere in piena funzione il campo sportivo Emanuele Tantillo di Frigintini. Il finanziamento da utilizzare per gli interventi previsti, arriverà dal Fondo nazionale Sport e Periferie 2023. Gli interventi, riguardano la manutenzione straordinaria della struttura e la creazione di un campetto polivalente, con annessi spogliatoi. Complessivamente, si tratta di un intervento che supera i 900.000 euro. Si avvia a soluzione quella che è stata una richiesta forte del mondo sportivo -e non solo- di Frigintini. Portare a compimento i lavori per rimettere in funzione un impianto fondamentale per chi vuole fare pratica sportiva nella frazione, avendo a disposizione una struttura che può anche diventare un punto di aggregazione ed un valore aggiunto per tutta Frigintini

