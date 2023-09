RDS 100% Grandi Successi radio ufficiale “Italia’s Got Talent”

RDS 100% Grandi Successi è radio ufficiale di Italia’s Got Talent, show di successo prodotto da Fremantle Italia, che da oggi è disponibile con la nuova edizione su Disney+ – la piattaforma streaming di The Walt Disney Company. Questa partnership, unisce due giganti del mondo dell’entertainment e che segna un nuovo capitolo nella sinergia tra l’intrattenimento radiofonico e lo streaming, RDS si prepara a raccontare l’entusiasmo e la magia del programma ai suoi ascoltatori.

Nove episodi (6 audizioni, 2 semifinali e la finale), quattro giudici d’eccezione (Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la star del web Khaby Lame) e due nuovi conduttori, Aurora e Fru dei The Jackal: questi i numeri di Italia’s Got Talent, la produzione originale Disney+, che sarà seguito per tutta questa nuova stagione da RDS.

Filippo Ferraro e Francesca Romana D’Andrea, due tra gli speaker più amati dell’emittente radiofonica, saranno protagonisti di diverse incursioni in alcuni episodi dello show per raccontare al pubblico l’atmosfera e le straordinarie emozioni che si respirano durante le esibizioni attraverso le voci dei giudici e dei finalisti.

La partnership coinvolgerà anche i canali social di RDS che promuoveranno Italia’s Got Talent: contenuti creati ad hoc saranno condivisi per mostrare i talenti più promettenti, catturare i momenti più coinvolgenti e sbirciare il dietro le quinte di uno dei programmi più amati dal pubblico.

Per un racconto a 360°, inoltre, RDS 100% Grandi Successi ospiterà ai suoi microfoni giudici e conduttori per interviste e approfondimenti, dando la possibilità agli ascoltatori non solo di conoscere meglio i protagonisti, ma di sentire anche dalle loro voci i racconti, i retroscena e gli sketch che animano il behind the scenes di Italia’s Got Talent.

“Questa partnership segna un momento di grande emozione per noi e siamo davvero onorati di poter collaborare con Disney+ e di poter offrire ai nostri ascoltatori la magia di Italia’s Got Talent. Si tratta di un’opportunità straordinaria che incarna la passione che abbiamo per l’intrattenimento di alta qualità.” – dichiara Daniela Pozzessere, Marketing Manager di RDS. “La musica, proprio come il talento, è un’importante fonte di unione e aggregazione e questa partnership ci permette di comunicare a un target familiare in cerca di leggerezza, svago e divertimento”.

