Al via la tre giorni di “Vittoria Comics Games 2023”

Si sono accesi i riflettori questa mattina, nella sede della Nuova Emaia Città sul “Vittoria Comics Games”, una tre giorni di appuntamenti dedicata ai fumetti ai videogiochi e all’intrattenimento. L’evento organizzato dalla Vittoria Mercati, trasformerà per 72 ore il polo fieristico nel cuore pulsante della cultura giovanile e del mondo dei ragazzi. Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello ha dichiarato: La rinascita dell’azienda Nuova Emaia Città parte proprio da qui, da questo incredibile evento dedicato ai giovani. Il successo straordinario dell’iniziativa dimostra il potenziale di Emaia come punto di incontro della nuova cultura giovanile e anche di appassionati di fumetti e videogiochi, e ha fatto brillare la città sotto una nuova luce”.

Nel corso di questi tre giorni, gli appassionati avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di avventure, incontri con autori di fumetti e sviluppatori di videogiochi, concorsi di cosplay mozzafiato e molto altro ancora. Un ‘atmosfera elettrizzante e contagiosa, con giovani e adulti che condivideranno la loro passione per la cultura nerd.

“L’evento “Vittoria Comics Games” – ha proseguito il Sindaco- dimostra che la Nuova Emaia Città può essere un faro per la cultura giovanile e il divertimento, attirando migliaia di visitatori e creando opportunità per lo sviluppo di Vittoria. Questo è solo l’inizio della nostra rinascita, e lavoreremo duramente per continuare a offrire eventi che uniscano la nostra comunità e portino nuova linfa.”

Il Presidente della Vittoria Mercati, Carmelo Di Quattro, ha sottolineato l’impegno profuso da tutti nella buona riuscita dell’evento ringraziando tutti i partecipanti, gli espositori, gli artisti e gli sponsor che contribuiscono a rendere questo evento un successo così straordinario. “Senza il sostegno e la partecipazione di tutti, un evento di questa portata non sarebbe stato possibile”.

Salva