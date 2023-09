A Pozzallo è il giorno dell’inaugurazione della Sagra del Pesce

E’ arrivato il giorno dell’attesa inaugurazione della 54esima Sagra del Pesce a Pozzallo. E, oltre alla degustazione dello street food, che rappresenta il “must” per tutti i visitatori che avranno modo di degustare le prelibatezze che da sempre costituiscono il punto di riferimento di questo intrattenimento, ci sarà l’opportunità di assistere a una serie di eventi di sicuro richiamo. A cominciare dalla performance del gruppo folkloristico “Il Carrubbo” che, con i suoi sfavillanti e tradizionali costumi, non mancherà di attirare l’attenzione dei presenti.

E, poi, il concerto del frizzante Trio Casa Mia che, direttamente da Rai 2, con le trasmissioni I Fatti Vostri e Dalla strada al palco di Nek, ha saputo assurgere agli onori della cronaca nazionale, grazie a un repertorio che richiama le colonne sonore e i programmi tv del tempo che fu. Infine, risate a crepapelle assicurate con l’esibizione di Carlo Kaneba che, ancora una volta, avrà modo di mettere in risalto le proprie doti di grande intrattenitore. “Ci sono tutti gli ingredienti – afferma il sindaco, Roberto Ammatuna – affinché questa edizione della Sagra del Pesce possa essere ricordata come un appuntamento che traccia un nuovo corso della manifestazione.

Siamo certi che piazza delle Rimembranze continuerà ad attrarre tutti i visitatori e i turisti che hanno scelto la costa iblea come meta per le loro vacanze in questo periodo d’inizio settembre. E noi puntiamo a dare l’addio all’estate in un modo differente dal solito”. Il vicesindaco Raffaele Monte chiarisce: “La degustazione dello street food è stata curata sotto ogni particolare, memori anche delle esperienze della passata edizione.

Vogliamo legare questo appuntamento a una caratteristica gastronomica evocativa perché sappiamo che il sole e il turismo si unisce, oltre che al divertimento, anche alla cucina. E sono sempre più gli aspetti su cui punteremo per la programmazione turistica del futuro

