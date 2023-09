Diocesi di Noto. “Valzer” di parroci e di nomine

Questa mattina a conclusione degli Esercizi Spirituali dei presbiteri della Diocesi, presso il Santuario di Maria SS. Scala del Paradiso, il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, ha convocato il Clero diocesano per dare comunicazione delle nuove nomine nomine pastorali riguardanti alcuni sacerdoti, chiamati a nuovi servizi presso le comunità parrocchiali o altre realtà ecclesiali della Diocesi. Si tratta della prima tornata di nomine del neo presule notino.

A conclusione della Messa conclusiva degli esercizi spirituali il Vescovo ha affidato alla potente intercessione di Maria Santissima Scala del Paradiso e a San Corrado Confalonier le nuove nomine e il nuovo anno pastorale. “Siamo tutti impegnati – afferma il Vescovo – a camminare con il popolo santo di Dio e, sostenuti dalla presenza del Signore, a lavorare per il bene nostro e delle anime che ci sono state affidate. In questo nuovo tempo di grazia, seconda fase della stagione sinodale, deponiamo nel cuore misericordioso di Dio le nostre preghiere e le nostre invocazioni. Dopo un lungo periodo di discernimento e di preghiera, in ascolto obbediente della voce dello Spirito che opera nella vita di ciascuno, accogliendo alcune vostre richieste e le esigenze pastorali di alcune comunità parrocchiali, ho provveduto alle seguenti nomine che saranno esecutive a partire da domenica 1 ottobre 2023”.

Ricevono l’incarico di Delegato Vescovile i seguenti sacerdoti:

Sac. Bella Salvo – Delegato vescovile per la Pastorale diocesana

Sac. Modica Antonio Stefano – Delegato vescovile per i Beni Culturali e Direttore del Museo Diocesano

Sac. Lauretta Giovanni – Delegato vescovile per la Vita consacrata e per le Vocazioni

Inoltre nasce una commissione ad hoc per l’Amministrazione dei beni e del patrimonio della Diocesi. dai Sacerdoti: Cerruto Salvatore (Coordinatore), Bella Salvo, Catinello Paolo, Garofalo Antonino, Novello Maurizio, Rosario Sultana.

Dall’11 settembre nascerà la nuova equipe del Seminario Vescovile, infatti lascia l’incarico don Asta Gaetano, al suo posto don Antonio Stefano Modica che assumerà l’ufficio di rettore, coadiuvato dal giovane don Giuseppe Canonico, come vice-rettore, da don Križan Jan Stanislav come direttore spirituale.

Sac. Asta Gaetano – Rettore della Chiesa Madonna della Fiducia a Pozzallo

Sac. Buggea Matteo – Vicario parrocchiale di San Giovanni a Pozzallo

Sac. Canonico Giuseppe – Vicario parrocchiale della Cattedrale. Dall’11 settembre vice rettore del Seminario e Segretario vescovile.

Sac. Cerruto Salvatore – Cappellano delle Carmelitane Scalze e Penitenziere della Cattedrale

Sac. Di Martino Gabriele – Rettore-parroco del Carmine a Ispica

Sac. Garofalo Antonino – Parroco del Carmine e di Santa Maria La Nova a Scicli

Sac. Gugliotta Mario – Parroco del SS. Salvatore a Modica

Sac. Križan Jan Stanislav – Direttore spirituale del Seminario Vescovile

Sac. Maltese Luigi – Vicario parrocchiale della Chiesa Madre a Pachino

Sac. Minardo Giuseppe – Parroco di Madonna del Rosario di Pompei a Pachino

Sac. Modica Antonio Stefano – Rettore del Seminario a partire dall’11 settembre

Sac. Morana Carmelo – Parroco di San Giovanni a Pozzallo

Sac. Mucia Crescenzio – Parroco di Sant’Anna a Modica

Sac. Nocca Daniele – Parroco dell’Ecce Homo al Pantheon di Noto

Sac. Novello Maurizio – Rettore-Parroco della Basilica Cattedrale

Sac. Olivo Davide – Vicario parrocchiale della Chiesa Madre a Pozzallo

Sac. Rabito Marco – Parroco del Sacro Cuore ad Avola

Sac. Rabito Rosario – Vicario parrocchiale di Santa Maria Maggiore ad Ispica

Sac. Rametta Vincenzo – Vicario parrocchiale del Sacro Cuore ad Avola

Sac. Sparacino Antonio – Parroco del Carmine a Modica

Sac. Vunoka Thierry – Vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale

Sac. Zuppardo Rocco – Parroco di San Teodoro e Santa Teresa d’Avila a Modica

“Prossimamente – continua il Presule – saranno comunicati i nomi dei componenti laici delle Equipés che coadiuveranno gli animatori del Seminario e il Direttore dell’Ufficio per la Cultura nel loro servizio ecclesiale. In sintonia, infatti, con il magistero di Papa Francesco e della Chiesa italiana, vogliamo vivere il nostro servizio pastorale nello stile della sinodalità e della condivisione lasciandoci illuminare dalla sapienza creatrice dello Spirito di Dio che suscita nuove vie, nuovi criteri e modelli di formazione alla vita cristiana e alla vita sacerdotale. Fare squadra, significa, tenere a cuore la vita della nostra Chiesa. La spiritualità di comunione che alimenta il nostro ministero sta al di sopra di ogni scelta o programma pastorale. Sarà compito, quindi, di ogni vicariato, nel rispetto della propria identità e articolazione di parrocchie, ritrovarsi nei tavoli sinodali per ripensare la pastorale nella sua interezza in uno stile di collaborazione fraterna e così incamminarsi verso un progetto organico di pastorale da presentare alla comunità diocesana a conclusione del Giubileo del 2025. Sostenuto dalla vostra e dalla preghiera del popolo santo di Dio, avendo piena fiducia in tutti voi, nessuno escluso, nutro la certezza di una sempre più matura crescita della nostra Chiesa. Vi ringrazio per la vostra disponibilità e per il lavoro svolto con zelo e dedizione. La Vergine Maria e i santi della nostra amata Chiesa ci accompagnino sulla strada della comunione e della santità”.

Salva