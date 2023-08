La segreteria del Comune di Modica messa in pubblicità

Sul portale del Ministero degli Interni, in particolare sull’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, la Segreteria del Comune di Modica è messa in pubblicità dallo scorso 22 agosto. Questo equivale alla pubblicazione di un bando per la ricerca di un nuovo segretario generale. L’attuale segretario comunale è il Giampiero Bella. Da mesi gira voce di un interesse per l’ex commissaria straordinaria Mimma Ficano che di mestiere fa proprio questo e che potrebbe essere tentata dal posto in un comune importante come Modica, dove ha preso contezza della situazione nel corso dell’anno in cui ha gestito l’ente.

Dal 22 agosto la procedura di nomina, in ogni modo, è avviata: da tale data dovranno decorrere i 10 giorni entro cui inviare le manifestazioni di interesse. Quindi, fra i candidati, il sindaco individuerà quello che intende nominare. Il provvedimento di individuazione viene inviato al Ministero dell’Interno-Albo segretari. Il Ministero procede alle necessarie verifiche e, una volta ricevuto il nullaosta, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo segretario fissando la data di presa servizio. Con l’insediamento in servizio la procedura è conclusa.

