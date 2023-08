Nord Corea. Ennesimo flop messa in ordita satellite militare

Le autorità nordcoreane hanno annunciato ufficialmente il fallimento del secondo tentativo di mettere in orbita un satellite militare da ricognizione, anche se hanno assicurato che lanceranno il terzo satellite il prossimo ottobre dopo aver indagato sulle cause dei fallimenti e adottato le contromisure. Pyongyang ha escluso che la causa del secondo fallimento sia stata un problema che avrebbe compromesso l’affidabilità del suo sistema. “Il primo e il secondo stadio del nuovo razzo porta satellite Chollima-1 hanno volato normalmente, ma si sono guastati a causa di un errore nel sistema di esplosione durante il volo del terzo stadio”, hanno riferito. Tuttavia, hanno riferito che L’Agenzia nazionale per lo sviluppo spaziale chiarirà rapidamente la causa del funzionamento anomalo del sistema di esplosione di emergenza.

