Ragusa, incendio e scoppio di una bombola. Intervento aereo

Due squadre dei vigili del fuoco operano in prossimità del cimitero di Ragusa, per l’incendio di un casolare abbandonato. Le fiamme sviluppatesi all’interno del casolare alimentate da rifiuti accumulati, hanno determinato lo scoppio di una bombola, i cui frammenti infuocati sono stati proiettati nella vegetazione che si si innescata. E’ stato richiesto l’intervento delle squadre AIB forestali, mentre è stata attivata la SOUP di Palermo per disporre l’invio di mezzi aerei. L’incendio rischia di raggiungere Contrada Cilone, verso la S.P. Ragusa Chiaramonte.

Le squadre a terra si stanno adoperando per circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme coinvolgano aree antropizzate.

Salva