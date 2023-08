Posteggio ospedale……Riceviamo

Sono un modicano che non veniva a Modica per trascorrere le ferie da circa due anni, perché lavoro da molto tempo in Francia. Un giorno dovendo fare visita ad un mio cugino ricoverato all’Ospedale Maggiore di Modica, ed ho parcheggiando nel posteggio che mi avevano detto fosse stato ultimato da poco. Però ho avuto la sorpresa di lasciare la mia macchina nera fiammante uscita 20 minuti prima da un lavaggio, e riprenderla tutta bianca, piena di polvere e avere il tempo di riportarla dal lavaggista.

Ma a Modica quando viene ultimato un lavoro pubblico, non c’è nessuno da parte del comune e dell’ufficio tecnico preposto, per effettuare un controllo e poter dare lo sta bene a lavoro ultimato, e non lasciare il manto stradale con la sola sabbia, che sembra che ci sia ancora il cantiere aperto. Al contrario quando piove un’auto deve percorrere lo stesso tratto in mezzo al fango e la persona per camminare a piedi e deve avventurarsi ad infangarsi.

Con osservanza Giovanni Amore

Salva