Santa Croce Calcio prepara esordio di Coppa Italia col Modica

Inizia la quarta settimana di preparazione atletica e sarà quella che porterà il Santa Croce calcio all’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modica. Sono state settimane di intenso lavoro per la truppa biancazzurra che ha mixato sedute di allenamento aerobico ad alcuni allenamenti congiunti. In tutto, sono stati tre gli allenamenti congiunti sostenuti dai biancazzurri: con lo Scicli, il Pro Ragusa e per ultimo, sabato pomeriggio con il Frigintini; dove mister Galfano ha potuto provare i suoi uomini e, soprattutto, il suo metodo di gioco. Nonostante i forti carichi di lavoro, si è intravisto il credo del nuovo allenatore biancazzurro che ne ha approfittato per provare i tanti giocatori in prova.

La società intanto ha ufficializzato altri due giocatori, si tratta di due attaccanti e in particolare di Iddrissa Camara di nazionalità portoghese, classe 1993, esterno d’attacco con diverse esperienze in serie professionistiche sia in Italia (Avellino in serie B e Akragas in serie C) che all’estero, nella seconda divisione belga. Il secondo giocatore ufficializzato è il centravanti brasiliano con passaporto portoghese Bruno Bryan Gomes do Reis, nato a San Paolo del Brasile nel 1994, anch’esso con tante esperienze in campionati esteri e nell’ultima stagione alla Nissa.

Di seguito il commento di mister Angelo Galfano:

“Abbiamo terminato una fase importante del ritiro precampionato, ma, fino all’inizio del torneo continueremo con allenamenti mirati e specifici. Allenteremo un po’ la morsa dell’intensità del lavoro, ma anche nelle prossime settimane ci saranno giorni in cui effettueremo delle doppie sedute di allenamento, sia mattutine che pomeridiane. I test in campo che abbiamo sostenuto in questi giorni mi sono serviti per forgiare il gruppo e a parte i risultati che di questi tempi contano poco, mi ritengo soddisfatto. L’ultimo allenamento congiunto che abbiamo sostenuto sabato pomeriggio con il Frigintini, mi ha consentito di farmi un’idea sui tanti giocatori che abbiamo in prova. La squadra è quasi al completo, anche se manca qualcosa nel reparto degli under, ma, la società è già attiva e penso che prima dell’inizio del torneo, mi metterà a disposizione quei giocatori che ho chiesto. Intanto, durante la prossima settimana, prepareremo l’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modica. Sarà una partita importante che ci vedrà confrontarci contro una delle designate al salto di categoria e per noi sarà un buon test per capire quali sono le nostre capacità tecniche “.

