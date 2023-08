Bonus Affitti: 17 milioni per i siciliani che vivono in affitto

A partire da lunedi 21 agosto tutti i siciliani che vivono in affitto ed in possesso di regolare contratto di locazione potranno fare domanda per avere diritto ad un contributo economico messo a disposizione dalla Regione Sicilia. Ci sarà tempo fino al 20 ottobre. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che già nel corso del suo ultimo mandato da Sindaco di Modica aveva proposto un provvedimento simile durante il periodo pandemico. “Quando proponemmo questo tipo di aiuto economico – commenta l’esponente della DC – i cittadini apprezzarono particolarmente perché rappresentò un concreto sostegno all’economia familiare, in quel periodo particolarmente fiaccata dalla situazione sanitaria. Oggi siamo riusciti a replicare estendendo il provvedimento a tutto il territorio regionale grazie ai 17 milioni stanziati e per questo volevo ringraziare l’Assessore alle Infrastrutture ed edilizia popolare Aricò che ci ha creduto fortemente. Per beneficiarne sarà sufficiente collegarsi al portale della regione ( https://siciliapei.regione. sicilia.it/fondolocazione ) a partire dalle ore 9 di lunedi 21 agosto e fino alle ore 18 del 20 ottobre, inserire le proprie credenziali attraverso SPID o carta di identità elettronica e compilare l’apposito modulo che si trova alla voce “Bonus Affitti”. Non è una corsa contro il tempo perché le domande non saranno prese in considerazione in base all’ora di inserimento ma seguendo altri parametri tra cui quello reddituale rappresentato dal modulo ISEE. Sarà obbligatorio risiedere nell’immobile oggetto della domanda, bisognerà essere in regola con i pagamenti mensili ed essere naturalmente in possesso di un regolare contratto. Ritengo che questa sia una iniziativa particolarmente lodevole da parte della Regione poiché darà un concreto sostegno a quelle categorie più fragili che, non in possesso di casa di proprietà, sono costrette a sottrarre al budget mensile una cospicua somma per coprire, appunto, il costo degli affitti sempre più lievitato negli ultimi anni”.