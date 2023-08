Alla guardia medica di Marina di Modica mancano i medici. Tanti pazienti per pochi dottori. L’Asp di Ragusa avrebbe voluto quaranta medici per tenere aperti i dieci presidi su tutta la riviera: fondamentali per alleggerire il pronto soccorso di Modica, costantemente sovraffollato con 80 accessi al giorno.

Ma al bando dell’Asp si sono presentate solo 3 persone. E quindi quelle che avrebbero dovuto essere guardie mediche sono guardie infermieristiche, presidi molto utili ma dove non possono essere prescritti farmaci. Con utenti che si lamentano perché vedono compromesso il diritto alla cura.

Declinazione estiva di un problema che affligge tutta la regione, ma in particolare alcune province, come quella di Ragusa.

