Forma e sostanza…l’opinione di Rita Faletti

E’ desolante e frastornante, dopo essersi lustrati gli occhi in uno di quei Paese nordici giustamente definiti civili dove tutto fila liscio come l’olio, dove la natura incontaminata è uno scenario, per noi europei del sud o del club Med, per dirla con espressione distaccata e un po’ schizzinosa con cui i discendenti dei norreni definiscono noi mediterranei, esempio di trascuratezza e disordine, io sarei più tranchant, uno scenario che sembra uscito da uno di quei libri di favole per adolescenti che può capitarti di trovare nelle bancarelle dei libri usati. Ogni cosa al suo posto, dove e come deve essere, con quella cura e quell’attenzione per le cose, anche le più semplici, che appartengono alla comunità e per questo vanno trasmesse intatte. Piccole antiche chiese di villaggi appena fuori dalle principali vie di comunicazione, di cui scorgi il campanile e i muri bianchi, circondate da tappeti verdi tagliati di fresco da cui spuntano a distanze regolari le lapidi del camposanto e colorati gruppi di fiori. Non mancano mai annaffiatoi e arnesi da giardinaggio, puliti e in perfetto ordine. Qui non se li fregano, ho pensato. L’interno non tradisce le aspettative, spesso le supera: dipinti ben conservati su pareti e volte, qualche quadro con immagini sacre, statue lignee, lampadari, tenui colori pastello dei banchi, tutti uguali, disposti su due file compatte, il pulpito ligneo, in genere l’elemento più prezioso, con le raffigurazioni a intaglio, i suoi altorilievi la policromia un po’ sbiadita delle decorazioni, in quelli più ricchi la foglia d’oro che brilla alla luce che penetra dalle finestre. E l’organo, immancabile, avvolto nella penombra sopra l’ingresso della chiesa, dove piccoli tavoli danno il benvenuto al visitatore con dolcetti e cioccolatini. Il messaggio dell’accoglienza, e insieme la richiesta: è valsa la pena di una visita? Sulla pagina aperta di un libro, seguendo l’esempio di chi mi ha preceduto, annoto la data e firmo. Come si può non ammirare la cura il rispetto e l’amore per la tradizione che è, sorprendentemente, in sintonia con innovazione e tecnologia? Una lunga parentesi di contemplazione del modo di sentire e vivere dei discendenti dei Vichinghi, della linearità del loro agire, della razionalità e della sobrietà che mancano a noi, sempre pronti a piangerci addosso, a farci compatire, ad aspettare che siano altri a risolvere le nostre paturnie e i nostri problemi. Ultimo, in ordine di tempo, in questo Paese bislacco, è l’abito appropriato alle circostanze. Ieri, il Parlamento ha votato, 181 favorevoli e 100 contrari, a favore della cravatta per i parlamentari. Roba da ridere, ma mica poi tanto. Il tenore della discussione: l’opportunità di andare in parlamento in ciabatte, le signore come se andassero in spiaggia o in discoteca (tacchi a spillo e minigonna) e il quesito del grillino Riccardo Ricciardi: “Meglio il decoro formale o quello sostanziale?” Se la forma è sostanza, e lo è, la risposta è scontata. Se ti presenti in Parlamento in infradito, è immediato ritenere che, se lavori, lo fai coi piedi. E pazienza. Meglio andare col pensiero alla terra dei Vichinghi giacché, dalle nostre parti, spira aria africana.

