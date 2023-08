2 milioni di euro per la manutenzione zone industriali siciliane

Arrivano da Palermo quasi 200 mila euro (194.894 per la precisione) in favore delle quattro aree industriali ricadenti in territorio ibleo. Nel dettaglio le aree che beneficeranno di questi aiuti sono quelle di Ragusa (104.557 euro), Modica (78.903), Pozzallo (9.808) e Santa Croce Camerina (1.626), ripartite in base all’estensione di ognuna di esse. Il contributo elargito dalla Regione servirà a coprire le spese relative ai lavori di manutenzione delle aree (strade, scerbatura, illuminazione, verde pubblico). In totale sono 2 i milioni di euro che verranno elargiti dall’Assessorato alle Autonomie Locali retto dall’Assessore della DC, Andrea Messina, attraverso il riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della Legge Regionale n.2/2023 della legge finanziaria. Tale norma è stata inserita quest’anno per la prima volta dalla commissione bilancio di cui fa parte l’Onorevole Abbate: “Un’importante risorsa per tutte le aree industriali siciliani – il commento dell’Onorevole Ignazio Abbate – che spesso lamentano un senso di abbandono comune a tutti i territori. In provincia di Ragusa le due aree principali per estensione e presenza di insediamenti, Ragusa e Modica, riceveranno una somma cospicua che permetterà di poter intervenire con urgenza per risolvere alcune criticità evidenziate dagli utenti delle stesse aree”.

