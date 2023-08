Pozzallo. Consegna parziale dei lavori di restauro Torre Cabrera

Si è svolta al comune di Pozzallo la riunione per la consegna parziale dei lavori riguardanti il “Restauro e la Valorizzazione della Torre Cabrera“.

All’incontro erano presenti il Direttore dei Lavori, l’arch. A. Lo Brutto e i rappresentanti dell’impresa AEMME di Favara (AG), aggiudicatrice della gara.

Su proposta del Sindaco, l’apertura del cantiere sarà spostata verso la metà di settembre per non penalizzare, durante la stagione estiva, le attività commerciali.

Si inizierà con l’abbattimento dell’edificio sottostante realizzato negli anni 60 e proseguirà con il restauro interno ed esterno di altri locali del piano terra di pertinenza del monumento.

Con questo intervento la Torre Cabrera, monumento simbolo della Città di Pozzallo, sarà restaurata totalmente e resa pienamente fruibile ai cittadini e ai turisti.

L’importo complessivo dei lavori è di 4.292.748 euro.

Salva