Una nuova rimpatriata, stavolta è stata scelta Pozzallo. A 53 anni dal conseguimento del diploma di Ragioniere presso l’Istituto Commerciale Archimede di Modica, si sono ritrovati gli ex compagni di classe, in una simpatica e piacevole serata con tanto di torta per i “giovani emeriti” della 5^ C, anno 1969-70.



Salva