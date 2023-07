Scuderi. Rateizzazione tributi a Vittoria. Passa la mozione Fdi

“E’ passata, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, la mozione che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con il sottoscritto primo firmatario, aveva presentato per la rateizzazione dei tributi comunali”. A dirlo è il consigliere comunale Giuseppe Scuderi. Il quale aggiunge: “La situazione economica già precaria di numerose famiglie vittoriesi è stata aggravata da tutta una situazione di congiunture negative. Famiglie che si trovano a far fronte all’aumento delle bollette e, più in generale, di tutti i beni primari e spesso non riescono a pagare tasse, tributi e contributi. Il sindaco, in più di un’occasione, ha lamentato lo scarso introito proveniente dai tributi comunali con conseguente difficoltà a garantire i servizi di primaria necessità per mancanza di risorse economiche. Ecco perché, dal nostro punto di vista, l’esigenza di rateizzare i tributi comunali e locali diventa quindi prioritaria. Nella mozione abbiamo evidenziato che “con la legge n.160/2019, lo Stato ha disciplinato la materia della rateizzazione dei tributi comunali e locali e che la medesima legge consente al Comune di adottare soluzioni più conformi alla realtà territoriale approvando un apposito regolamento in seno al civico consesso”. La rateizzazione dei tributi si trasforma, quindi, in uno strumento necessario atto a garantire, da un lato, le entrate nelle casse comunali e, dall’altro, un’agevolazione alle famiglie”. “Il Consiglio – precisa Scuderi – ha approvato la mozione, ed è giusto sottolineare con il voto negativo del Partito Democratico (ma non dovrebbe aiutare i più deboli?) e del gruppo misto, in cui si chiede all’Amministrazione comunale “di fornirsi degli strumenti necessari (regolamento comunale) per unificare i tributi comunali e consentirne il pagamento in 12 rate mensili”. Riteniamo ciò un significativo passo in avanti che ci permetterà di garantire un attimo di respiro alle famiglie della nostra città. Ringrazio i consiglieri Fiore, Iaquez, Artini e Greco che, al di là delle appartenenze politiche, hanno compreso il senso della proposta e votato a favore. Non comprendo, invece, le polemiche del sindaco Aiello che addirittura dichiara che questa mozione sia stata approvata dopo un inserimento nei lavori d’aula non rispondente alle procedure, circostanza in qualche modo avallata dalla presidente Fiore. Ovviamente, si tratta di accuse che respingo al mittente visto che il regolamento d’aula, almeno per quanto riguarda questo caso, è stato rispettato pedissequamente. Certo, ci sarebbe da chiedersi le ragioni di tutte queste polemiche da parte del primo cittadino per una mozione che, tra l’altro, ha costi pari allo zero per l’ente e che si prefigge di aiutare i componenti in difficoltà della comunità. Ma questo attiene alla sfera dell’imperscrutabile e quindi non ci è dato capire come vorremmo”.

