Superata metà luglio e l’estate a Scoglitti è un disastro

“Abbiamo superato metà luglio e l’estate nella borgata a mare è un disastro. Tutte le promesse fatte da quest’Amministrazione non sono state mantenute. Non è questa la Scoglitti che ci aspettavamo, non è questa la Scoglitti che si aspettavano i residenti, i villeggianti e i turisti”. Durissimo l’attacco rivolto dal consigliere comunale Biagio Pelligra all’indirizzo della Giunta retta dal sindaco Aiello per quanto riguarda una realtà che proprio non decolla. “Anzi – continua Pelligra – ci troviamo fermi sulla pista e non si parla neppure di muoversi. Una situazione davvero indecente, tralasciando il fatto che l’inaugurazione dei lavori del lungomare Lanterna e della piccola pesca, in evidentissimo ritardo, è stata prevista dal sindaco per fine luglio. Naturalmente auspichiamo tutti che sia così e che non si registri l’ennesimo rinvio. Tutti si chiedono, intanto, che fine abbiano fatto i 32mila euro, stanziati attraverso un fondo ministeriale, che si sarebbero dovuti utilizzare per la riqualificazione del lungomare. Le ringhiere sono vetuste e versano in una condizione estrema di degrado. Altro dato molto negativo concerne l’accesso alle spiagge. Molte delle scalette risultano essere pericolanti e pericolose. Ma quando intendono sistemarle? Tra poco più di un mese l’estate volgerà al termine. Tutto fermo anche per quel che concerne i lavori di messa in sicurezza concernenti l’erosione costiera. Ogni attività risulta essere bloccata da più di due settimane con un rischio non da poco per quel che concerne la viabilità pedonale visto che i cittadini sono costretti a salire sul marciapiede per potere attraversare e superare il cantiere. E anche il problema della circolazione viaria complessiva a Scoglitti non è stato affrontato nella maniera dovuta. L’Amministrazione comunale ci aveva fatto sapere che avrebbe individuato delle aree, dei lotti, per destinarli a parcheggio pubblico. E, invece, non solo nulla di tutto questo ma, nelle giornate di punta, registriamo la presenza di fenomeni come quelli legati al parcheggio selvaggio, con gente che, noncurante delle regole, sosta sul marciapiede, impedendo ai pedoni di poterlo percorrere in sicurezza. Insomma, facciamo i conti con una serie di criticità che l’Amministrazione comunale ha dimostrato di non sapere risolvere. Quindi, ci chiediamo: sino a che punto questa Giunta municipale intende abusare della pazienza dei cittadini vittoriesi e di Scoglitti? Nulla è stato fatto, tutti gli impegni presi sono rimasti, di fatto, lettera morta”.

