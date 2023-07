Mandarà (Insieme per Santa Croce): “Serve un sussulto di dignità per occuparsi di decoro pubblico”

“Se all’Amministrazione comunale fosse rimasto un sussulto di dignità, lo userebbe per ripulire i cigli delle strade dalle erbacce. Ma così non è”. Lo dice il consigliere comunale di ‘Insieme per Santa Croce’, Piero Mandarà, alla luce delle polemiche sempre più frequenti relative al decoro urbano. “Per mesi il sindaco ha promesso che lo straordinario sarebbe diventato ordinario. Ma, come sospettavamo, era soltanto uno slogan. Uno fra tanti. Il primo cittadino sembra disconoscere le più elementari norme di decoro, preso com’è dall’organizzazione degli spettacoli estivi. E la sua squadra certamente non lo aiuta. E’ comprensibile voler rallegrare le serate di turisti, avventori e residenti delle borgate, ma è irrispettoso ignorare gli appelli dei cittadini di Santa Croce, che pur pagando le tasse sono privati di un servizio fondamentale. Molti di essi, con spirito di abnegazione, si sono prodigati a ripulire le aree comuni che rischiavano di essere sepolte dal degrado. Ma non può diventare la regola”.

“Il nuovo verso di questa Amministrazione – dice Mandarà – è costruire, ogni giorno, una narrazione parallela e poco fedele alla realtà: installi una pensilina, copri qualche buca, pubblichi una foto, e il gioco è fatto. Ma amministrare non si limita a questo: presume una pianificazione periodica degli interventi, compresi quelli di pulizia delle strade, e tutte le iniziative utili a soddisfare il benessere degli abitanti. Invece, come avvenuto per l’organizzazione del cartellone estivo, sembra che l’unica prerogativa sia soddisfare il proprio ego. Il calendario degli spettacoli, peraltro, taglia fuori quasi tutte le borgate ad eccezione di Punta Secca. Anche in questo – nell’individuazione di cittadini di Serie A e cittadini di Serie B – viene fuori, purtroppo, la cultura divisiva dei nostri rappresentanti, che si è già manifestata nell’attacco lanciato a più riprese contro tutte le opposizioni, “colpevoli” di far emergere un’idea di città diversa dalla loro. O di portare avanti le legittime richieste di una parte della cittadinanza che è stanca di questo esibizionismo da strapazzo e, al contrario, vorrebbe avere qualche spiegazione in più sul servizio idrico, sui parcheggi a pagamento, sulla sicurezza e l’ordine pubblico”.

“Attendiamo con impazienza le prossime sedute del Consiglio comunale – spiega Mandarà – per avere la risposta ad alcuni dubbi che ci attanagliano: a partire dai criteri adottati per l’individuazione delle proposte più utili al cartellone estivo, sia sotto il profilo finanziario che culturale. Il gruppo ‘Insieme per Santa Croce’ ha già presentato una richiesta di accesso agli atti per avere copia di tutte le istanze pervenute a seguito della manifestazione d’interesse e di tutti gli impegni di spesa presentati e ammessi a finanziamento. Sulla trasparenza amministrativa non sono ammessi cali d’attenzione”.

Salva