SUNAS. Il modicano Poidomani riconfermato Segretario Generale

Si è insediato il nuovo Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, del 22 maggio 2023.

L’Osservatorio riunisce rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dei diversi livelli di governo, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle società scientifiche e delle organizzazioni della società civile che operano nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza, è un luogo di approfondimento e di confronto sulle tematiche prioritarie per la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età.

Tra i componenti dell’organismo è stato confermato il modicano Salvatore Poidomani, assistente sociale presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Modica dell’ASP di Ragusa, attualmente Segretario Generale Nazionale del SUNAS, il Sindacato professionale degli assistenti sociali e responsabile del Dipartimento Politiche Sociali della Confederazione CSE.

Per Poidomani e per il SUNAS, è necessario potenziare i servizi rivolti ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie, con particolare attenzione a quelle fasce di popolazione che vivono situazioni di disagio, di difficoltà e di fragilità, riducendo le diseguaglianze e attivando percorsi di inclusione.dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per lo sviluppo di politiche ed interventi sociali e socio-educativi

Anche in riferimento all’attuazione delle politiche e delle azioni rivolte ai soggetti in età evolutiva, il SUNAS continua a sostenere la necessità di rafforzare il ruolo del Servizio Sociale Professionale allo scopo di attuare finalmente un processo di integrazione tra sociale e sanitario senza cui non possono essere date adeguate risposte ai cittadini nel senso di garantire loro pienamente i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, in primis il diritto alla salute e all’assistenza.

