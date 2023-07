La Cognata nuovo massofisioterapista del Ragusa Calcio

Fabio Lacognata, ragusano, massofisioterapista Figc, amplia il quadro di collaboratori a supporto dello staff tecnico del Ragusa calcio guidato da mister Giovanni Ignoffo. Osteopata specializzato nella prevenzione degli infortuni muscolari, responsabile del recupero infortunati insieme con il preparatore atletico, ha collaborato come professionista in alcune squadre di calcio del comprensorio della Sicilia sud-orientale. “Sono felice e orgoglioso – chiarisce Lacognata – di poter fare parte della squadra della mia città. Massimo impegno e massima dedizione a supporto dell’organico e dello staff tecnico. Consentitemi di ringraziare la famiglia del Santa Croce calcio da cui arrivo e che mi ha adottato a livello professionale. Sono pronto per questa nuova avventura rispetto a cui cercherò di fornire a fondo il mio contributo”.

