Vittoria. Predisposti controlli tramite autovelox

L’Amministrazione Comunale di Vittoria informa la cittadinanza che, dai prossimi giorni, la Polizia Municipale attiverà dei servizi specifici al fine di verificare la velocità dei veicoli, in particolare sulla strada Vittoria-Scoglitti e anche su altre importanti arterie del territorio comunale.

Per i controlli sarà utilizzato sia il telelaser che l’autovelox bidirezionale installato all’interno dell’autovettura della Polizia Municipale, la cui postazione sarà adeguatamente segnalata.

Si ricorda che è fondamentale tenere la velocità sotto controllo quando si è alla guida, il suo eccesso infatti risulta essere tra le principali cause dei sinistri stradali, insieme alla distrazione e al mancato rispetto della precedenza.

La velocità eccessiva è sempre pericolosa, alcuni automobilisti purtroppo si lasciano facilmente prendere dall’acceleratore, incuranti dei potenziali pericoli che creano per se stessi e per la comunità e forse anche ignari delle gravi sanzioni a cui vanno incontro.

Il superamento del limite di velocità è una violazione che ha delle conseguenze pesanti ed è punita con sanzioni crescenti, divise per differenti fasce di velocità, che possono arrivare anche alla sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi, con la decurtazione di 10 punti e con una sanzione amministrativa di una somma che può giungere sino a 3.389 euro; inoltre, in caso di recidiva in un biennio, è anche disposta la revoca della patente di guida.

L’Amministrazione Comunale pertanto invita gli automobilisti a moderare particolarmente l’andatura sulle strade del nostro territorio, rispettando i limiti di velocità, evitando le distrazioni e facendo particolare attenzione al rispetto delle precedenze, per prevenire così gli incidenti e poter godere tutti in serenità il periodo estivo appena iniziato.

