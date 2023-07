Handball Scicli. Giovanni Marino è il nuovo coach

E’ Giovanni Marino il nuovo coach dell’Asd Handball Scicli Social Club, in vista della stagione 2023/2024. La società gialloverde, tanto cara al presidente Carmelo Ficili, ha scelto in casa il successore sulla panchina di Luigi Ciavorella, giocando un carta “interna” di grande importanza e significato.

Una scelta voluta fortemente dalla società una volta terminata la positiva stagione nel campionato di serie B. Chi meglio di Giovanni Marino, che ha deciso di porre fine all’attività di giocatore proprio nell’ultima gara di campionato, potrà dare il giusto apporto in termini tecnici ai tanti giovani promettenti, vista la sua trentennale esperienza come giocatore nella disciplina.

“Sono felice e orgoglioso – ha commentato il nuovo coach – che la società, la mia società, dove ho militato da giocatore ha creduto in me. Spero con il sostegno della squadra collaboratori e pubblico di esserne all’altezza. Di certo ce la metterò tutta. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i giovani”.

Lo stesso ha poi spiegato: “Penso che la cosa più importante sia lavorare tutti con la stessa idea verso lo stesso obiettivo, con umiltà, perseveranza ed empatia. Ed essere consapevoli che tutto ha bisogno di un protocollo che deve essere rispettato”.

Ufficializzato anche lo staff che affiancherà Giovanni Marino in vista della prossima impegnativa stagione.

Luca Ammatuna sarà l’allenatore in seconda della prima squadra e sarà anche responsabile delle squadre giovanili (Under 17 e Under 15). La scorsa stagione ha sfiorato con l’Under 15 la qualificazione alle fasi regionali, ottenendo un terzo posto nella fase regolare del campionato, alle spalle Albatro e Aretusa di Siracusa.

Il preparatore fisico sarà Elena Carnemolla, un volto nuovo nella disciplina della pallamano, ma che ha maturato notevole competenza ed esperienza per quanto concerne la preparazione atletica.

Salva