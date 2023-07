Modica. Apertura del Congresso Internazionale di Fisica Nucleare

Le parole del ministro, Nello Musumeci, che pensa Modica, così come Erice, sede di una Scuola Internazionale in sinergia con l’Università di Catania, non può che essere motivo di grande orgoglio per la Città di Modica. Ieri, la suggestione del teatro Garibaldi è stata il luogo dove si è aperto il Congresso Internazionale di Fisica Nucleare che ha richiamato, nella Città, sessanta scienziati provenienti da sedici nazioni europee, asiatiche, nord e sudamericane. Un altro tassello nel mosaico di Modica ‘eccellenza’ siciliana. Quello di ieri, è l’atto iniziale di un congresso che è stato pensato in tempi non sospetti, perché si realizzi l’ambizioso progetto con l’Università di Catania, che ieri ha visto i suoi albori e che farà di Modica, in tempi congrui, quella Scuola internazionale come auspicato dal ministro, Musumeci. La nostra, è una Città che può, per la sua storia, le sue radici, gli uomini illustri cui ha dato i natali, coniugare bellezza, cultura e radici, a sapienza e alla grande scienza. Con l’avvio dei lavoro congressuali, è stato segnato lo step più importante di un’idea che deve diventare una concreta realtà”

