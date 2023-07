Il reparto di nefrologia di Modica eccellenza nazionale

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa ha individuato la Nefrologia dell’ Ospedale Maggiore di Modica come centro di riferimento formativo a livello nazionale nel campo degli accessi vascolari per emodialisi. Grazie a questo accordo i medici nefrologi, chirurghi vascolari e radiologi interventisti provenienti da tutta Italia potranno accedere in qualità di tirocinanti, all’attività nefro-chirurgica ed endovascolare che viene espletata presso l’Unità complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, diretta dal dottor Walter Morale. “In pratica il futuro della nefrologia in Italia ruoterà attorno al reparto modicano che si conferma eccellenza di primissimo piano nel campo della sanità italiana. Occorre riconoscere i meriti del primario, il dottor Morale, degli altri medici e degli infermieri diretti da Andrea Baglieri. Un grandissimo lavoro di squadra che ha portato questo straordinario risultato. Tra l’altro nelle ultime settimane l’equipe si è ulteriormente arricchita grazie all’arrivo del dottor Di Stefano che porterà il suo bagaglio di conoscenze.

